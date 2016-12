Matita e eyeliner insieme, per un trucco da urlo

07:00 - Preparate i rossetti e affilate le matite, perché sto per proporvi un make-up rivoluzionario e originale, quindi impavide del trucco questo è quello che fa per voi: eyeliner e matita insieme, per rendere i vostri occhi davvero irresistibili. Applicate un fondotinta illuminante con un pennello e non con la spugnetta, questo passaggio renderà il viso idratato e molto naturale. Poi passate all’illuminante da stendere sopra e sotto l’occhio, ricordatevi di stenderlo anche sulla palpebra, poi sarà più facile applicare l’eyeliner.

Opacizzate il viso con una cipria in povere e ricordatevi che, se avete piccoli brufoletti, potete eliminarli applicando il correttore dopo il fondotinta, se lo fate prima quando applicherete il fondotinta lo porterete via. Ora passate all’eyeliner nero, stendetelo partendo dal centro della palpebra e allungatelo verso l’esterno, poi riprendete la parte che avete tralasciato.



Per rendere la pratica più semplice tenete la bocca socchiusa, sembra strano, ma può aiutare. Con l’eyeliner ricalcate la linea che avete fatto prima, allargandola un poco, poi appoggiate una matita nera nell’angolo esterno dell’occhio, tracciate una specie di arco e sfumatela dall’interno verso l’esterno. Con la cipria fissate il trucco sull’occhio, applicate il mascara nero sulle ciglia e solo al centro della palpebra aggiungete un ombretto bianco per dare luce. Per finire un tocco di fard in polvere color pesca sulle guance e sulle labbra una matita e smalto in tinta. Volete sapere un segreto? Usate il fondotinta con un pennellino per rifinire le labbra.