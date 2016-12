Massaggio del fuoco: un incendio di benessere

Chi teme il fuoco si rassicuri: non avrà a che fare né con fiamme né con ustioni. Il cosiddetto massaggio del fuoco è un trattamento manuale che accelera il flusso del sangue. La sua azione, infatti, riscalda e arrossa la pelle , stimolando la circolazione e migliorando in questo modo i tessuti epiteliali.

IL TRATTAMENTO - Le origini di questo trattamento risalgono al 1965 grazie agli studi del fisiatra belga Georges Dumond, fondatore del Comitato Internazionale di Estetica e Cosmetologia. Questa tecnica si chiama così perché riscalda l'epidermide a tal punto da generare un maggior afflusso di sangue. Sono diverse le tecniche che vengono utilizzate per ottenere questo rossore rigenerante: da semplici sfioramenti con il palmo delle mani alle frizioni con una certa pressione, fino agli “impastamenti”, definiti così perché il movimento è simile alla tecnica che usa il fornaio quando lavora e modella il pane. Queste diverse pressioni agiscono in sinergia e infiammano di vitalità il vostro corpo.



I BENEFICI - Il massaggio elimina i liquidi che ristagnano all'interno del nostro organismo e rimuove le tossine accumulate. Inoltre, aiuta il ripristino del corretto flusso sanguigno e linfatico, fino a prevenire o attenuare i problemi causati da una cattiva circolazione: fin dalle prime sedute è possibile combattere ritenzione idrica, gonfiori, pesantezza delle gambe, prime forme di cellulite e accumuli adiposi localizzati. Anche i processi di invecchiamento cellulare vengono rallentati: la pelle, infatti, si mantiene giovane e appare tonica e rinvigorita.



LO SPECIALISTA - “Si sa che il rallentamento della circolazione sanguigna periferica fa diminuire la normale nutrizione delle cellule – spiegano gli specialisti del Centro Studi Tecniche Manuali di Salerno - e provoca, nello stesso tempo, il ristagno dei prodotti del metabolismo, cioè le tossine, che sono veri e propri veleni per i tessuti. Il nostro massaggio persegue proprio l'obiettivo di favorire il ricambio a livello cellulare e l'eliminazione delle tossine. Rinvigorisce, con effetto rassodante e riattivante, le fibre muscolari che hanno perduto elasticità e si sono afflosciate".



I CONSIGLI - Tra i centri che promuovono questo trattamento troviamo il già citato Centro Studi Tecniche Manuali di Salerno e, a pochi chilometri di distanza il Centro Estetica Charlestonma nel comune di Futani. In Toscana, invece, l'appuntamento con il fuoco è presso il Centro Massaggi L'Arco Riflesso di Prato e alle Terme di Chianciano. A Trieste è possibile rivolgersi presso il Centro Estetica Malesya di Husu Emanuela; a Roma presso il Centro Ohana Benessere.