Maria, tu si que vales! A scuola di look dalla De Filippi

Mai banale, accosta capi di firme diverse con gusto equilibrato e particolare. E tenendo conto in modo intelligente del pubblico con cui si relaziona. Ad Amici cerca per esempio di strizzare l'occhio e di avvicinarsi alla voglia di rompere gli schemi tipica dei giovani, che infatti ne apprezzano l'anticonformismo spontaneo.



UN'AMAZZONE TELEVISIVA – Stile asciutto e semplice, ma sinonimo impeccabile di grande personalità coerente con l'attitudine androgina. Soprattutto a “Uomini e donne”, indossa spesso i pantaloni; seduta per terra con l'immancabile “gelato” in mano, opta per jeans scoloriti o strappati, e maglioncini o t-shirt. Sobria e comoda, proprio come un'amica che ti invita per un caffè. Non c'è che dire, Maria ha fatto della sua semplicità un elemento che la contraddistingue. Un look perfetto, acqua e sapone e mai fuori luogo, dai pomeriggi di shopping con le amiche ai sabato mattina fra commissioni e parrucchiere. NON SOLO JEANS - Quando non si mette i pantaloni, la scelta ricade su abiti da sera semplici, con gonne al ginocchio che mettono in risalto le gambe lunghe e perfette. Ma indiscusso pezzo forte dei suoi outfit sono le giacche, che le danno un tocco di formalità assolutamente azzeccato per il ruolo di mediatrice televisiva.



COLORI - Bianco e nero i colori preferiti per gli abiti serali. Colori pastello e tenui quelli per la mise pomeridiana.



TACCHI A SPILLO - Maria passa con disinvoltura dal tacco vertiginoso a calzature sportive. E adora le Louboutin: non passa inosservata la suola rossa tipica della griffe sfoggiata durante i continui “vai e vieni” per lo studio di “C'è posta per te” mentre è impegnata a raccontare con voce imparziale le storie dei protagonisti.



Che dire… Per noi è sì!



A cura della redazione "Bella più di prima"