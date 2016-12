Maria De Filippi, make-up per ogni trasmissione

07:00 - Che sia lei la regina dei palinsesti Mediaset non c’è dubbio. Dal pomeriggio fino ai programmi di prime time. Ciò che tocca si trasforma in successo, da Uomini e donne a C’è posta per te, passando per Tu sì que vales, nuovo talent del sabato sera di Canale 5, di cui Maria De Filippi è giudice insieme a Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Archiviato Italia’s got talent, un paio di puntate di rodaggio e ora non ha competitor che tenga.

Viso tondo dai lineamenti androgini, il make-up della bella Maria, che ovviamente deve tener conto delle luci televisive, tiene molto alla base, sempre perfetta e opacizzata quel tanto per farla uscire dal piccolo schermo con una pelle vellutata e idratata al punto giusto. Il make-up ovviamente cambia anche in base all’occasione, per cui, per le trasmissioni di prime time gli occhi vengono risaltati maggiormente rispetto a quelle del pomeriggio: eyeliner in primo piano, ombretto sulle tonalità del marrone per ingrandire l’occhio. L’ occhiale sbarazzino nel day time è invece un tocco trendy e di freschezza.