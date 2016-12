Mara Venier, il mio segreto di bellezza? Ste due tettone!

Mara, domanda di rito, cos’è per te la bellezza?

Nun me vie’ in mente niente (ride N.d.R)



Rita Dalla Chiesa per esempio mi ha risposto il mare e i fiori di pesco. Facciamo così, dimmi le prime parole che ti vengono in mente se dico bellezza

Amicizia. E amore, per le cose e per la vita



Tu sei stata per anni indiscussa “signora della domenica”, apprezzatissima dal pubblico maschile e anche da quello femminile. Che rapporto hai con lo specchio?

In realtà nun m’è mai fregato niente, sai? Anche perché non mi sono mai ritenuta bella. Anzi, da ragazzina ero proprio bruttina. Nel tempo ho maturato la consapevolezza che a contare sia la bellezza dell’anima. Spesso mi è capitato di incontrare persone non esteticamente prorompenti, ma di un tale fascino da apparirmi bellissime.



“Da ragazzina ero proprio bruttina”. Dai, non ci credo

Sì Gabriele, ero davvero molto brutta, al punto da esserne complessata. Mia sorella Roberta, bella, bionda, con gli occhi azzurri, ed io invece scura di capelli e con la carnagione olivastra. Mi chiamavano Calimero. Ma mi ricorderò sempre le parole di nonno Carletto: “Roberta è bella, ma Mara è un tipo, e diventerà bellissima”.



Beh, da uomo ti dico che non aveva affatto torto

Amore della zia!!!! (ride)



A proposito di amore, che tipo di uomini ti attraggono?

Quelli strani, atipici, particolari



Adesso sono curioso, dimmi dimmi

Mi colpiscono gli occhi, le mani affusolate e le braccia pelose



Sullo sguardo e sulle mani da pianista concordo in pieno, ma i peli?

Mi piacciono gli uomini uomini. Provo orrore per quelli depilati



A questo punto fuori il nome della tua sfumatura di grigio nascosta

Te lo sparo subito, Sean Connery. Per me è l’unico vero grande figo del cinema, anche adesso, da adulto. Con lui potrei mettere le corna a mio marito (Nicola Carraro N.d.R)



E Sean si presentasse a casa tua depilato?

Sarebbe 'na tragedia! (ride)



C'è qualcosa che cambieresti di te?

Ste due tettone che mi ritrovo. A 23 anni avevo già due figli, la maternità mi ha trasformata fisicamente. Sono diventata un po' giunonica e mi si è sviluppato sto tettone ingombrante che non mi fa chiudere manco le camicette. Ma non ho mai avuto il coraggio di ridurlo. Sono stata anche da chirurghi ma la risposta sempre la stessa: se lo tenga, che è bello così. In fondo è anche parte del mio personaggio.



Cosa non deve assolutamente mancare nel tuo guardaroba?

Jeans e scarpe da ginnastica. Da quando mi sono rotta i legamenti di una gamba, il tacco 15 lo uso solo per lavoro. Nella vita di tutti i giorni preferisco le ballerine. Ne ho tantissime e anche divertenti.



Altra tua forza è il make up sempre molto sobrio

Il mio viso più lo trucchi e peggio sta. Dal 1990 sono seguita dalla stessa truccatrice, Anna Di Florio, anche se negli anni sono diventata bravissima a truccarmi da sola.



Preferenze di nuances?

Il marrone. O comunque colori leggeri, caldi, sfumati. Ho usato per venticinque anni la stessa matita di Kent's, color mallo di noce, ma purtroppo non la fanno più.



Tutti all'Isola dei famosi ti volevano col compagnone Alfonso Signorini a Playa Desnuda. A cosa non avresti mai rinunciato?

Al pareo, allo shampoo e ad un buon balsamo per capelli.



A proposito di capelli che rapporto hai con loro?

Facendo shatush due o tre volte all'anno, li curo moltissimo. E poi sono in buone mani, il mio hair style è Roberto Farruggia di Coppola. Anche se confesso di essere una pazza: prima dell'ultima puntata dell'Isola mi sono tagliata i capelli da sola in camerino!