Maniglie dell’amore: sei esercizi killer per eliminarle

PRIMO ESERCIZIO – Iniziate con un po' di stretching, in questo modo riscalderete i muscoli e permetterete ai grassi di bruciare più velocemente. In piedi, gambe divaricate e braccia distese ai lati, flettere il busto in avanti e poi farlo ruotare toccando con le punte delle dita a terra, alternando le braccia. Il movimento delle braccia deve essere lento. 3 serie da 20 movimenti ciascuna - 30 secondi di pausa.



SECONDO ESERCIZIO – Proseguiamo con un esercizio di allungamento che serve per tonificare i fianchi e "attaccare” il grasso che si accumula sul punto vita: in piedi, gambe unite e braccia distese verso l'alto, flettete il busto a sinistra e poi a destra. Eseguite movimenti lenti, lo sguardo deve rimanere frontale e le braccia devono rimanere tese. 3 serie da 20 flessioni ciascuna - 30 secondi di pausa.



TERZO ESERCIZIO - Il terzo esercizio non solo vi permetterà di assottigliare il punto vita ma anche di tonificare le cosce e modellare i glutei. Prendete un tappetino, sedetevi sui talloni appoggiando le mani a terra, eseguite una rotazione del busto verso destra e verso sinistra. La rotazione del busto deve essere completa facendo ruotare anche la testa. 2 serie da 10 rotazioni alternate, a destra e poi a sinistra - 30 secondi di pausa.



QUARTO ESERCIZIO - Anche per il quarto esercizio vi servirà un tappetino: sdraiatevi a terra con la pancia in su, da questa posizione, scavalcate con la gamba destra quella sinistra, tenendo le spalle a terra ferme. In seguito eseguite lo stesso movimento con la gamba sinistra. Questo esercizio di allungamento serve per "strizzare" il grasso dei fianchi. 3 serie da 10 accavallamenti ciascuna - 30 secondi di pausa.



VIA COL VENTRE - Passiamo ora al grasso accumulato sul ventre: sdraiatevi sul tappetino a pancia in giù e distendete le braccia in avanti. Con il braccio sinistro disteso toccate il ginocchio sinistro, lasciando l'altro braccio disteso in avanti. Poi eseguite lo stesso movimento con il braccio destro, toccando quindi il ginocchio destro. 3 serie da 10 allungamenti per parte - 30 secondi di pausa.



DULCIS IN FUNDO - Come ultimo esercizio, mettetevi in ginocchio sul tappetino, tendete la gamba destra di lato e distendere le braccia verso l'alto. Da questa posizione flettete il busto dal lato della gamba tesa. Ripetete lo stesso movimento dal lato sinistro. Queste rotazioni aiutano a bruciare il grasso in eccesso sul ventre e sui fianchi. 3 serie da 10 flessioni per parte - 30 secondi di pausa..



A cura della redazione "Bella più di prima".



