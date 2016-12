Manicure o opere d'arte? Ecco le nail art da Olimpiade

07:00 - La manicure non conosce confini. Tanto che, più che nail art, le mani delle modelle arrivano ad ospitare vere e proprie sculture in punta di dita. E a Roma, il prossimo 1 e 2 febbraio, se ne vedranno di tutti i colori. L'occasione è offerta dall'edizione 2015 delle Nailympics, la gara che si prepara ad ospitare migliaia di concorrenti provenienti da oltre 50 paesi stranieri, e un folto pubblico di curiosi, appassionati e veterani.



Non solo decori, colori e libera creatività, ma soprattutto tecnica, talento e precisione che vengono visionati e valutati da una giuria di diciassette membri internazionali capitanati dal presidente internazionale delle Nailympics Lysa Comfort. Il tema di questa competizione è incentrato sulla favola di Alice Nel Paese delle Meraviglie. I concorrenti hanno il compito di ispirarsi alle magiche atmosfere e agli eccentrici personaggi della novella di Lewis Carrol.



Durante il primo giorno della manifestazione si svolge anche la gara Fashion Design Soak Off Manicure, contest ispirato al mondo della moda: i partecipanti, infatti, devono ispirarsi agli strabilianti look indossati dal team di modelle e creare una manicure capace di esprimere a pieno lo spirito e lo stile della collezione anche attraverso il “dressing” delle unghie.



Le Nailympcs si articolatano in quattro gare, dedicate a sette diverse tecniche, tra cui il The Ultimane Nail Art Challenge che lascia carta bianca ai veri creativi. La gara prevede la realizzazione di design in acrilico 3D, flat art con gel o acrilico e le forme possono essere di ogni tipo. E’previsto anche l’utilizzo di elementi decorativi come glitter, conchiglie e confetti. Infine, non va dimenticata l’attesissima Nail Art Embellishment dedicata agli apprendisti, chiamati a mettere in partica ciò che hanno imparato e stupire l’autorevole giuria. Nell'attesa della competizione, la nostra gallery propone una serie di strabilianti creazioni presentate nell'edizione precedente.