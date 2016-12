Manicure creativa con la french reverse

07:00 - Eleganti, dai colori forti o pastello. L’importante è che siano impreziosite da disegni, morbidi o geometrici. Bentornata Nail Art. Per l’autunno-inverno 2014-2015, affidiamoci a tinte più scure per i nostri smalti, con il nero grande protagonista, ma anche il metallizzato, le tinte opache. E con l’arrivo di Halloween sfoggiamo colori decisi in pieno stile dark. Quindi i disegni come meglio crediamo, per dare una spinta alla nostra fantasia e creatività. Usiamo il colore oro per impreziosire le tinte unite e proponiamoci di creare disegni geometrici con l’argento.

È chiaro però che la fantasia e le nostre capacità manuali potranno e dovranno fare il meglio. Per la base di un unico colore, ricordiamoci che i colori che vanno per la maggiore sono il viola, il rosso, il nero naturalmente. Colori forti e decisi anche di mattina alle 8 da abbinare, senza esser timide ai rossetti corposi dello stesso colore. Graditi anche i tocchi di luce e gli smalti delicati, che impreziosiscono l’incarnato e il nude look del volto. Meglio se lo associamo a dei disegni romantici. Ma la vera novità di quest’anno arriva da Chanel ed è il french reverse.



Così la lunetta e i bordi saranno bianchi (anche con disegni geometrici va bene), mentre il centro dell’unghia sarà colorata. Per quanto riguarda la moda nail art autunno-inverno 2014-2015, si può usare per questa nuova tecnica, Le Vernis n. 631 di Chanel in abbinamento al n. 613 bianco, eastern light.



Per continuare a divertirsi, inoltre, Sephora pensato alle donne che vogliono personalizzare le proprie unghie al 100%. Un metodo di applicazione veloce e divertente che funziona con tutti i tipi di smalto. Gli stencil sono disponibili in tre eleganti design (Animal print, Rising Star, Love test), e ciascun applicatore contiene 160 stencil. Il nuovo applicatore per stencil Sephora rende facilissima la Nail Art per mani e piedi.