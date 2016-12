Make up: tendenze d'autunno

Così Inebriart ha visto i migliori allievi delle scuole di acconciatura ed estetica italiane ispirarsi ai grappoli d'uva, per realizzare look originali ed evocativi. Noi di Bella più di prima abbiamo incontrato nel backstage della manifestazione Sandra Landoni, Presidente Nazionale di Confartigianato Benessere e titolare del Centro Estetico Anna di Gorla Minore (Varese).



Sandra, aldilà dei suoi incarichi istituzionali, se le chiedessimo le tendenze di trucco per l'autunno inverno 2015/2016?

Più che di tendenza parlerei di gusto, anzi, di ritorno al buongusto. Oggi la donna che vuole sentirsi bella opta per un trucco semplice, anni '60, dove la cosa fondamentale è mettete in risalto la luminosità dell'incarnato.



Cosa consiglierebbe per un make up semplice e naturale?

Sicuramente l'utilizzo di un buon Primer e di un fondotinta da scegliere in base al pigmento della propria pelle. E poi, cosa fondamentale, curare la pelle. Questo è il vero segreto per puntare alla luminosità.



Tre buone abitudini per curare il viso?

Buona detersione, buon latte e buon tonico. Il mio consiglio è di iniziare la giornata con un getto di acqua fredda ad effetto tonificante, passare il tonico e prima di procedere col make up abituale mettere una crema idratante ad effetto opacizzante.



Dolce & Gabbana hanno lanciato con l'immensa Sophia Loren il Rossetto n.1 dalla particolarissima nuance ciliegia. Per il 2016 quindi rossetto sì o no?

Ovviamente sì, soprattutto se di tonalità cosi originali. L'impeccabile rosso fuoco invece per quest'anno lo lascerei a discrezione del buon senso. Non è adatto a tutti i tipi di viso.



Occhi e make up. Quali sono le novità?

Quest'anno è aumentata la richiesta di eye-liner e mascara effetto ciglia finte. E si è ritornati a sopracciglia non più sottili, ma folte e ad effetto naturale.



Un mondo in continua evoluzione, quello dell'estetica.

Hai detto bene, il nostro mondo è tutt'altro che statico, e sta a noi professionisti cogliere le esigenze della clientela. Io per esempio ho introdotto da poco fra i miei trattamenti anche ceretta indolore.



Di cosa si tratta?

È una resina morbida e profumata, che avvolge il pelo imprigionandolo senza irritare la pelle stressandola con strappi traumatici. È adatta anche per i peli più corti, riuscendo a sfilarsi con facilità. Finalmente possiamo sfatare il falso mito per cui per essere belle bisogna soffrire.



A cura della redazione di Bella più di prima

