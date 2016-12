Make-up super curato: le scelte di Melissa Satta

07:00 - Bellissima dal corpo perfetto. Melissa Satta, ex velina e ospite fissa al programma di Italia1 Tiki-Taka, ha sempre un make-up perfetto. Tendenzialmente nature e sicuramente se lo può permettere: basta un blush leggero sugli zigomi e rossetto nude. I suoi sono occhi molto intensi, basta evidenziare le sopracciglia e un mascara evidente per dare un tocco in più.

La showgirl tiene molto al suo make-up, tanto che anche nel suo sito www.melissasatta.com racconta e spiega le sue scelte in materia, per le diverse puntate della trasmissione: “Per gli occhi ho scelto un make-up grigio scuro e ben sfumato, mentre per la bocca ho voluto mantenere un colore naturale optando per un rosato. Capelli raccolti, a prima vista perfetti, ma che sulla parte posteriore hanno un effetto un po’ spettinato’”.



Immaginiamo che tanta cura, al suo compagno Kevin Prince Boateng non possa che far piacere. Di certo lo fa alla vista dei suoi fans.