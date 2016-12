Make-up perfetto per gli occhi grandi

07:00 - Avete occhi grandi e non sapete come truccarli? Nessuna problema, ecco qualche consiglio utile e pratico per i vostri begli occhioni. Applicate su tutto il viso un fondotinta molto chiaro, da miscelare con un siero idratante (questo passaggio renderà la vostra pelle più setosa), poi aggiungete il correttore molto chiaro, da stendere su occhi, naso e labbra. Ora, con la matita per sopracciglia, disegnate piccoli tratti, andando a riempire gli spazi, ma state attente a non esagerare, lavorate con la punta della matita delicatamente.



Stemperate sulla mano una matita nera per occhi, miscelatela con un po’ di correttore e stendetela sulla palpebra. Questo passaggio assicurerà una lunga tenuta all’ombretto, che applicherete in un secondo tempo, sia sopra che sotto l’occhio. Ora applicate un ombretto color antracite all’inizio della palpebra e applicate un po’ di ombretto nero all’esterno dell’occhio e una matita blu all’interno. Prima del mascara stendete l’illuminante sulla parte inferiore dell’occhio, per pulire e ridefinire il make-up.



Ora applicate il mascara nero infoltente sopra e sotto le ciglia e, per creare un punto luce al centro della palpebra, intingete un pennello inumidito in un ombretto bianco e stendetelo al centro, vedrete un effetto luminoso. Sulle labbra vi consiglio un rossetto vinaccia e una matita per labbra in tinta e ricordatevi che tutto deve essere molto armonico: questo make-up esige labbra tonde e spigolose. Per chiudere in bellezza, stendete un velo di cipria su tutto il viso e un tocco di blush rosa sulle guance.