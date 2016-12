Make-up per una serata speciale!

07:00 - È la Vigilia di Natale, avete finito di fare tutti i regali? Ditemi che siete state invitate a una serata speciale, immagino avrete l’imbarazzo della scelta visto i tempi, ma non abbiate paura, perché, nel caso contrario, sappiate che il trucco che vi propongo oggi è un must da non perdere assolutamente, che prima o poi vi verrà utile. Speriamo prima che poi. In questo make-up ci concentriamo maggiormente sugli occhi, partendo da un correttore che servirà a eliminare le imperfezioni e a valorizzare i punti luce del viso: occhi, labbra e mento.







Ora è il momento della matita per le sopracciglia, che andranno caratterizzate parecchio, quindi non abbiate paura di abusarne, dopo di che prendete una matita nera, stendetela sulla palpebra mobile e sfumatela con un pennellino. Ora prendete l’ombretto nero e applicatelo sopra la matita nera, alleggerite il tutto con un ombretto grigio e poi passate all’ombretto bianco, da stendere nell’angolo interno dell’occhio.



Qui ci vuole una mano ferma, mi raccomando, perché con la stessa matita nera che avete usato prima dovete tracciare una riga netta sotto l’occhio. Adesso applicate il mascara in grande quantità sulle ciglia sopra e sotto e ora è il momento dell’eyeliner, da bagnare con l’acqua, applicatelo dopo aver messo il mascara e vedrete come scorre meglio. Infine un tocco di gloss sulle labbra ed eccovi pronte. A questo punto non mi resta altro che augurarvi buon Natale e tanti auguri!