Make-up: otto sbagli da evitare

ANCHE SE SIETE DI FRETTA NON CADETE IN QUESTE TRAPPOLE:

Truccarsi senza preparare la pelle - Per creare una base perfetta è indispensabile idratare a fondo l'epidermide con una crema leggera e nutriente che vada a preparare la stesura corretta del fondotinta o della bb cream.



Usare il correttore in grande quantità - Questo prodotto va usato con parsimonia per evitare di appesantire il viso. Che sia fluido o compatto è sufficiente una minima dose per donare luminosità e freschezza: dosi eccessive, invece, appesantiscono il make up conferiscono un aspetto "finto".



Scegliere un fondotinta troppo scuro o troppo chiaro - La scelta del fondotinta è fondamentale. Optate per un colore che si avvicina il più possibile a quella della vostra pelle: se troppo scuro si avrà un effetto "cerone", se troppo chiaro va ad accentuare le piccole imperfezioni. Prima di acquistarlo, quindi, è bene provare il cosmetico sul viso o sul collo, mai sulla mano.



Applicare il fard su tutto il viso - Si pensa che una spolverata di fard ovunque sia fondamentale per creare un make up omogeneo su tutto il viso. Sbagliato: così si creano solo delle macchie. Il fard va applicato solo sugli zigomi e sulle guance. E ricordate: usate un pennello molto ampio.



Tratteggiare le sopracciglia con la matita occhi - Per disegnare le sopracciglia esistono le matite oil-free che danno una correzione precisa, naturale e che resiste a lungo.



Usare prodotti scaduti - Ogni cosmetico ha una data di scadenza e non rispettarla è un errore molto diffuso. Oltre a far male alla pelle, i prodotti scaduti hanno una scarsa resistenza: il vostro trucco sparirà o si rovinerà in breve tempo.



Dare troppo rilievo alla matita per le labbra - Il tratto della matita deve confondersi con il rossetto. No, quindi, al contrasto di due colori. Un secondo errore sta nell'uscire dal contorno per creare labbra più carnose: è difficile ottenere un buon effetto, quindi lasciate quetsa tecnica alle mani esperte dei make-up artist.



Non controllare la scadenza del mascara - Il mascara è un must che di certo non può mancare nei nostri gesti di bellezza quotidiana. Tuttavia, è un prodotto che inizia a deteriorarsi già dalla prima volta in cui apriamo la confezione. Se è troppo vecchio ci troveremo con le ciglia piene di grumi. Il consiglio, quindi, è di spazzolare le ciglia con due tipi di mascara differenti. Si procede prima con quello allungante, e poi si passa il volumizzante con il movimento a zig zag che conferisce pienezza alle ciglia. Infine, eseguire un movimento in verticale con la punta del mascara. Così si infoltiscono le ciglia, dando agli occhi una forma allungata.