Make-up marrone per l’autunno

07:00 - Novembre è alle porte e l’ora legale è già stata assimilata, o quasi. Se non avete ancora fatto il cambio armadio questo è il momento e se volete sbarazzarvi di quel maglione marrone non fatelo, perché potreste pentirvene amaramente. Oggi vi propongo un trucco che ben si adatta a ogni occasione: labbra in primo piano, per un trucco adatto a tutte, sui toni del marrone.

Stendete il primer e il fondotinta waterproof a lunga tenuta, così durerà tutta la giornata, poi applicate il correttore sotto gli occhi e sulle palpebre. Per eliminare le imperfezioni della pelle picchiettatelo con un pennellino, otterrete un risultato perfetto. Stendete la cipria con un pennello sulla zona “T” del viso: fronte, naso, mento. Sugli occhi applicate una matita marrone, facendo una linea netta da sfumare verso l’esterno con un pennellino, ora passate all’ombretto marrone scuro, da stendere sopra la matita e applicate, solo al centro della palpebra, un ombretto marrone più chiaro. Per dare luce al make-up stendete un ombretto bianco opaco all’inizio dell’occhio e sotto le sopracciglia, poi passate al mascara volumizzante.



Per stendere il mascara appoggiate un dito sulla palpebra, eviterete le sbavature. Con l’ombretto scuro create una linea sotto l’occhio e passate alle sopracciglia, da delineare seguendo la vostra struttura naturale. Stendete su tutte le labbra una matita marrone poi applicate un rossetto marrone opaco. Per avere un effetto carnoso usate una matita di durezza media prima del rossetto. Blush marrone da stendere sotto lo zigomo, per evidenziarlo, ed eccovi pronte più belle che mai.