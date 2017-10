Make up: le tendenze per l’autunno-inverno 2017-18

L’autunno e le nuove tendenze per il make up ci impongono una accurata “remise en forme” del nostro beauty case , almeno se vogliamo essere al passo con le novità e con i trend della nuova stagione. Si confermano alcuni temi classici, già sfruttati nelle passate stagioni, ma si affermano anche alcune novità. La pelle e l’incarnato sono in primo piano assoluto, con la conferma del nude come stile, sia per il viso che per le labbra; gli smokey eyes non conoscono tramonto, mentre in primo piano si affermano le sopracciglia , che la moda vuole folte e un po’ wild.

I trend di bellezza per lʼautunno 2017 Olycom 1 di 9 Ansa 2 di 9 Ansa 3 di 9 Olycom 4 di 9 Ansa 5 di 9 Olycom 6 di 9 Olycom 7 di 9 Ansa 8 di 9 Olycom 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I COLORI – Il rosso è la tendenza più forte sia nell’abbigliamento che nel make up. Labbra rosse e seducenti, sia nelle sfumature più brillanti che nelle tonalità più scure del prugna, del borgogna e del vinaccia. L’importante è che siano glossy e brillanti. Sono molto trendy anche i colori metallici. In generale possiamo dire che le palette di colori per l’inverno è brillante e all’insegna della vivacità, con colori che richiamano un certo desiderio di leggerezza. Per gli occhi si affermano le sfumature del blu e dell’azzurro, adatti anche a chi ha gli occhi scuri, e le nuances dell’arancione, sia per gli occhi che per le labbra.



OCCHI – Gli smokey eyes non conoscono tramonto e danno una mano a chi non ama indossare un rossetto troppo appariscente: con un make up che mette in risalto gli occhi è d’obbligo un trucco discreto e più neutro per le labbra. Quest’inverno lo sguardo sarà sempre in primo piano, grazie a contorni ben delineati da matita, eyeliner e anche ciglia finte. L’ombretto, rigorosamente blu, ceruleo o celeste, è autorizzato a espandersi oltre la palpebra, come è stato visto alla sfilata di Antonio Marras.



INCARNATO: IL NO MAKEUP- MAKEUP – E’ uno dei punti di forza della stagione. Obbligatorio avere una carnagione perfetta, o almeno mostrala. Si comincia da una massima cura della pelle, con una perfetta idratazione, una pulizia accurata e qualche cosmetico per nascondere le eventuali imperfezioni. L’importante è conservare un effetto naturale e luminoso, nude se è possibile, con appena un tocco di blush sulle guance.



SOPRACCIGLIA – Conquistano un ruolo di grande rilievo e contribuiscono a sottolineare l’intensità dello sguardo. Questo autunno dovranno essere folte e importanti, anche un po’ wild, Non serve neppure disegnarle e definirle troppo, ma lasciare che seguano naturalmente la linea dell’occhio. Per renderle più disciplinate si possono correggere con polveri tono su tono, ma senza eccessi, per uno sguardo deciso e sensuale.