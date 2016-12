Make-up e occhiali: i segreti per un trucco ideale

07:00 - Gli occhiali da vista, oltre ad essere un dettaglio fashion da indossare, sono un accessorio indispensabile per chi, di decimi, non ne ha proprio dieci. Che si portino per necessità o per vanità poco importa. La questione è: come ci trucca sotto le lenti? Curare il make up il primo passo per trasformarli in uno strumento di seduzione.

Prima di scegliere i prodotti ideali per il make up fate attenzione alla montatura: più i vostri occhiali sono piccoli, più gli occhi hanno la necessità di essere messi in risalto con colori chiari che aprano lo sguardo; al contrario, più le lenti sono importanti e più potete sbizzarrirvi con tonalità scure.



La scelta dell'ombretto- Se indossate una montatura colorata la parola d’ordine è leggerezza. Scegliete senza dubbio i toni del beige, sabbia, taupe, avorio e miele. Se per una sera volete stupire, il consiglio è quello di lasciare a casa gli occhiali e indossare lenti a contatto. Se invece portate occhiali trasparenti e ultraleggeri, osate con colori più accesi e multicolor.



Mascara per tutte- Se portate gli occhiali da vista tutti i giorni, la prerogativa fondamentale è quella di scegliere il mascara giusto. Preferite sempre quello volumizzante perchè donano profondità allo sguardo, senza lo spiacevole inconveniente di toccare le lenti con le ciglia. In ogni caso è molto importante definire bene anche le sopracciglia e creare un punto luce sull’arcata sopraccigliare.



Eyeliner- Ogni montatura toglie spazio allo sguardo: affinché gli occhi non sembrino ancora più piccoli, scegliete un prodotto dal tratto sottile così che l'effetto non risulti esagerato e applicate nella rima interna dell’occhio una matita color burro, mai una nera.



Le labbra, il tocco finale- Non dimenticatevi di scegliere un rossetto dai toni decisi purchè vi stia bene. Nei negozi di make-up l'offerta è davvero ampia, ce né per tutti i gusti e per tutte le stagioni.