Make-up di Natale, idee chic e shock sotto l’albero

07:00 - Outfit chic per il Natale 2014. Se abbiamo già detto che l’oro e l’argento sono i trend del momento, le proposte esclusive da “indossare” sono per lo più in originali cofanetti, pronti da mettere sotto l’albero. Da quelli dedicati agli speciali, unghie perfette e visi impeccabili. Per quanto riguarda l'offerta ce ne sono davvero di tutti i tipi, prezzi e gusti.



Per i trucchi per il viso, nell'edizione limitata di Dior, sono disponibili per esempio, due nuance di ciprie: una polvere illuminante per un meraviglioso incarnato, con pagliuzze iridescenti oro nel caso della Gold Shock, o Pink Shock con pagliuzze rosate. Per gli occhi, la casa francese propone Touche Éclat Radiant Touch Set Luxury beauty duo con un mascara per ciglia extra volume, e il Touche Eclat N2 in Luminous Avorio per eliminare le occhiaie e i segni di stanchezza della pelle. Yves Saint Laurent propone invece, Wildly Gold, un packaging dei colori più “rock”, infatti, le 2 palette di ombretti sono tempestate di paillette nere, con 5 ombretti freddi sui toni del grigio, perfetti per un tipico smoky eyes.



Tra tutti i vari prodotti che offre Chanel non si può non notare Camelia de Plumes (le piume sono l’ispirazione di questo Natale), una cipria illuminante ma soprattutto un bijou, un accessorio di bellezza. Scolpita con un motivo di piume che compongono un fiore di camelia, è una cipria iridescente che illumina il viso con una nuance platino con tocchi di madreperle oro e argento. Presentata in una confezione inedita con il suo pennello applicatore. Chiaramente è a edizione limitata. Marc Jacobs, tra le altre, propone una sfiziosa idea regalo con uno speciale cofanetto anche questa limited edition che contiene 7 matite occhi in gel: O(vert), verde bosco; Brown(out), bronzo shimmer; Th(ink), blu navy; Midnight in Paris, blu indigo; (Plum)age, viola acceso; Blacquer, nero intenso; Sunset, bronzo dorato.