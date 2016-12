Make-up di halloween, per una strega da passerella

07:00 - Si avvicina la notte di Halloween. "Dolcetto o scherzetto?". Sì, ma con quale trucco? I consulenti d’Immagine Diego Dalla Palma Milano consigliano un trucco estremamente raffinato e di effetto, giocato su una contrapposizione di luce e toni scuri in perfetto stile Notte delle Streghe.

Il volto dovrà essere chiaro, dall’effetto diafano, preparato da Eterea Base - Primer Effetto Schiarente Ed Illuminante, il velo di luce che prepara, leviga e uniforma perfettamente il viso. La texture fondente e di colore bianco (che svanisce appena si asciuga) porta in primo piano la pelle fresca e luminosa. Quindi si applica un velo di fondotinta: 2 W.W. è il fondotinta opacizzante oil-free a lunga tenuta dalla doppia vestibilità, la prima applicazione per un incarnato naturale, la seconda (e quelle successive) per avere maggiore copertura o per correggere macchie o piccole imperfezioni.



Il trucco viene fissato per una resa migliore e una durata ancora più lunga e impeccabile con la Polvere Di Riso, la cipria in polvere libera completamente trasparente e impalpabile che non dà colore. Infine gli zigomi sono messi in risalto con la massima definizione da More & More Blush mauve n° 62 che tonalizza le guance senza appesantire i tratti del volto. Nelle sfilate Marras propone, invece, nelle sue collezioni il rossetto con un effetto ombrè lips, ovvero con sfumature dalla più chiara alla più scura. Non è certo stato studiato per Halloween, ma con un pizzico di ironia, l’effetto sarà assicurato. Così come alcuni suoi prestigiosi colleghi. Rubando con gli occhi tra le passerelle con il nostro pensiero rivolto alla Notte delle streghe, ci accorgiamo di Krizia, che propone un ombretto rosso utilizzato per uno smokey eye per un aspetto sofisticato.



Da Parigi Jean Paul Gaultier propone modelle con cat eye neri per marcare lo sguardo, e acconciature di ispirazione punk rock, con cappelli o turbanti di pelliccia. Lo smokey eye di Christian Dior punta su azzurro intenso con punto luce brillante. Anche queste idee secondo noi possono andar bene per un outfit a prova di… strega.