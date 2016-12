Make-up da star per la bionda Piper di “Orange is the new black”

07:00 - Bionda occhi chiari e dai lineamenti definiti, tipicamente statunitensi, Taylor Schilling è la bella protagonista della serie tv Orange Is the New Black, in onda, in Italia su Mya, in cui interpreta Piper Chapman. Taylor è stata anche Veronica Callaghan nella serie tv Mercy, poi la protagonista nel film La rivolta di Atlantide: parte 1 (2011) e anche quella del film Ho cercato il tuo nome.



Il suo make-up è di solito impeccabile, incentrato ovviamente per far risaltare i suoi occhi di ghiaccio. Molto brava nel preparare una base delicata e spesso “nude look”, molto semplice e naturale, con al massimo un po’ di fard sulle guance. Ama le labbra lievemente lucenti, quindi utilizza spesso un gloss appena pronunciato, così almeno si è presentata ai gala dei Golden Globe e degli Emmy Awards. Dove si diverte, invece, è proprio nel truccare gli occhi.

L’ombretto richiama spesso le mise che indossa. Dal grigio al turchese, ma anche il verde e il marrone, anche se con la sua chioma bionda potrebbe non sembrare indicato. E invece. Nel suo sguardo non manca mai l’eyeliner, a definirne il contorno, ma di rado l’abbiamo vista con lo smokey eyes, il trucco, invece, molto amato delle star in questo momento. Tocco di originalità.