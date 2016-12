Make-up da sera molto originale

07:00 - “Vorrei un make-up da sera, ma non con i soliti colori”, quante volte vi sarà capitato di dirlo ad alta voce davanti allo specchio, senza sapere però dove mettere le mani. Stanche di vedervi sempre con gli stessi vestiti, la stessa pettinatura e gli stessi colori sul viso? Molto bene: ogni momento è buono per cambiare e sperimentare nuove cose e se siete alla ricerca di un make-up insolito e non banale, eccovi accontentate!

Applicate un fondotinta illuminante molto leggero e idratante su tutto il viso e un velo di cipria in polvere solo al centro del viso su occhi, naso e fronte. Ovviamente non può mancare il nostro illuminante da stendere sopra e sotto l’occhio e un velo di fard in crema rosa. Quando volete dare un po’ di freschezza al viso potete applicare sulle guance un velo di fard in crema rosa anche senza cipria o fondotinta.



Stendete la matita nella parte inferiore e superiore dell’occhio esternamente e sfumatela appena con un pennellino, poi applicate un ombretto grigio sulla palpebra. In commercio ci sono ombretti che si possono usare sia asciutti che bagnati, quando bagnate la polvere il colore diventa più intenso e coprente. Ora aggiungete l’ombretto nero nella parte esterna dell’occhio, sovrapponendolo al grigio, poi aggiungete un tocco di mascara blu sulle ciglia sopra e sotto. Applicate un tocco di fard in crema rosa anche sotto le sopracciglia, renderà il vostro trucco più armonioso. Sulle labbra applicate uno smalto per le labbra rosa e rifinite il contorno con una matita in tinta.