Make-up da cerimonia: la luce del giorno ti fa bella

07:00 - Primavera è sinonimo di matrimoni e cerimonie in generale. Ma che make-up utilizzare se siete invitate a un evento di questo genere? I colori neutri e le tinte pastello sono senza ombra di dubbio le migliori per le occasioni che si svolgono di giorno e magari all'aria aperta. Vediamo insieme tutte le indicazioni per un trucco perfetto, raffinato e chic anche per le occasioni più importanti. La prima regola? Puntare sulla semplicità.

Con le prime belle giornate il nemico numero uno del nostro make-up è sicuramente il caldo improvviso.La prima accortezza è dunque non esagerare con il fondotinta: basta limitarsi a una crema colorata o un'altrettanto pratica BB cream che uniforma l'incarnato senza inconvenienti. Se hai delle imperfezioni, correggile con un correttore e, per fissare il tutto, usa una spolverata di cipria. Dopo di che stendi un po' di blush color pesca che illumina le guance e valorizza i tuoi punti di forza.



Per quanto riguarda gli occhi, la raccomandazione generale è di evitare un trucco troppo brillante che punti sui colori forti e volgari. E ricorda: se decidi di mettere in risalto lo sguardo, è meglio lasciare le labbra naturali e viceversa. Le nuance devono essere il più naturali possibile e soprattutto in tinta con il look scelto per la giornata. Solitamente, per la palpebra mobile sono indicati i grigi e i rosa, ma anche colori come l'avorio, il tortora e il mattone un must che si abbina facilmente con qualsiasi outfit. Se preferisci applica una sottilissima riga di eyeliner in gel marrone oppure semplicemente un tocco di matita nella rima interna dell'occhio. Se vuoi ingrandire lo sguardo, invece, puoi applicare una riga di matita bianca o color burro.



Il mascara dev'essere un 'sorvegliato speciale'. Applicalo con moderazione e con la massima accortezza perchè alla luce solare i grumi si notano di più. Ricordati che un mascara allungante si presta meglio a pettinare e definire ogni singola ciglia. Sì anche il mascara waterproof, cioè resistente all’acqua: potrai permetterti anche qualche lacrimuccia da commozione.



Per le labbra scegli rossetti nude opachi o un gloss del tutto trasparente, che, però, ha una tenuta inferiore rispetto al rossetto classico. Se l'occasione lo permette, va benissimo anche optare su una tonalità calda e più evidente se hai truccato gli occhi con nuance più leggere.