Make-up d’impatto per chi non ama nascondersi

07:00 - Se amate il make-up saprete anche che nel trucco è molto importante la creatività e l’armonia. Un viso ben truccato è un viso che non si trasforma, ma migliora con il trucco. Saper miscelare bene i prodotti, non esagerare con la quantità, mischiare le tonalità e inventare nuovi accostamenti di colore sono qualità richieste a tutti i make-up artist del mondo. Adorate il colore, ma avete paura di esagerare e non sapete come usarlo? Oggi vi suggerisco un make-up creato apposta per voi, giovani donzelle che amate osare con il color porpora, il viola, ma anche il lilla e il glicine.



Stendete una crema idratante, da usare sempre e a tutte le età, e un fondotinta leggero, che corregge le piccole imperfezioni del viso. Ora applicate l’illuminante sul contorno occhi e sull’attaccatura delle ciglia, per eliminare il rossore della palpebra. Con l’apposito pennellino stendete ora l’ombretto color glicine su tutto l’occhio, anche sotto, e applicate l’ombretto viola scuro al centro della palpebra sopra e sotto, per avere un effetto più intenso inumidite il pennello con un po’ d’acqua.



Ora aggiungete un ombretto color antracite nella parte esterna e interna dell’occhio, mentre l’ombretto rosa perlato applicatelo su tutta la palpebra un po’ random. Date una passata di mascara nero molto voluminoso e ripulite il trucco sotto gli occhi con un po’ d’illuminante, passaggio fondamentale per tutti i make-up, e per finire un velo di blush rosato sulle guance e sulle labbra una matita e rossetto rosa acceso in tinta.