Make-up a tutto rock

07:00 - State facendo un super ponte, dove ne fate fatte di tutti i colori? Se questa sera avete una bella cena, ecco un make-up adatto e sappiate che con questo trucco vi sentirete molto rock dentro e fuori, quindi prendetevi qualche minuto per voi e accomodatevi. Oggi proporrò qualcosa di un po’ azzardato, ma comunque elegante: ovvero occhi blu e nero e bocca corallo. D’altra parte nel trucco vige la regola del mai banale, usare e accostare colori talvolta un po’ azzardati è il nostro compito, purché l’effetto finale sia gradevole ed elegante.



Applicate l’illuminante sotto gli occhi, sulla fronte e sulle tempie e sfumatelo con un pennello, poi aggiungete un ombretto blu su tutta la palpebra. In commercio ci sono ombretti che si possono usare sia asciutti che bagnati, l’ombretto inumidito avrà un colore più intenso rispetto all’altro. Ora sovrapponete l’ombretto nero a quello blu, poi stendete una matita nera nella parte inferiore e superiore dell’occhio, dentro e fuori.



Aggiungete un ombretto nero alla matita per fissarla, picchiettando con un pennellino per ricreare un po’ l’effetto vissuto e quindi “rock”. Applicate ora un mascara nero infoltente su tutte le ciglia e sulle guance, un fard in crema rosa da applicare con i polpastrelli. Se sul dito rimane un po’ di fard potete usarlo come base per il rossetto, quindi tamponatelo sulle labbra e aggiungete un rossetto rosa corallo e un tocco di gloss in tinta.