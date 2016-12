Lo smalto dell’autunno è color vinaccia

07:00 - Il vinaccia è il colore moda di quest’anno e da mesi lo sentiamo dire e annunciare da esperti e lo vediamo protagonista sulle passerelle. Sia per un outfit trendy e chic, che per un make-up quotidiano e curato. Ma quante sfumature ha questo colore? Secondo il dizionario Sabatini Coletti, vinaccia è il “residuo della pigiatura dell'uva, costituito da raspi, bucce, semi; viene utilizzato nella distillazione di grappe o come mangime”. Da questo si capisce anche perché il color vinaccia è riconosciuto come un rosso violaceo.

Non essendo quindi ben definito, si può intendere un certo punto di colore. Pantone, per esempio, suddivide le tonalità di rosso di questo autunno in Sangria (il vero colore della stagione), Aurora Red, Mauve Mist, Radiant Orchid che corrispondono rispettivamente al vinaccia, appunto, poi rosso freddo, lavanda spento e viola brillante. Ombretti, rossetti e smalti dal dark al colore molto acceso, quindi purché siano romantici e sensuali per mettere in mostra il lato femminile.



Così, per gli smalti Pupa punta sull’effetto opaco con il Velvet Matt 003 Cherry: un rosso freddo che riesce ad essere intenso e delicato allo stesso tempo, in finish satinato, ma c’è anche il Velvet Matt 002 Rouge Noir: di un bordeaux scurissimo per un finish satinato. O, ancora, il Velvet Matt 004 Wine: bordeaux vinaccia medio, con finish satinato. Dior Vernis Colore. La cui creazione dei colori s'ispira alle collezioni couture i cui rossi vanno dal Pandore, al massai al rouge 999, all’ Hypnotic, al famoso, nuit 1947. Per chi ama fortemente questo colore c’è anche lo smalto semipermanente di Pretty Nails, senz’altro una soluzione ideale per coloro che desiderano colori durevoli e resistenti su unghie naturali, senza acrilico, o che vogliono rinnovare la ricostruzione gel.