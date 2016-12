18 marzo 2015 Lentiggini: un punto di forza da valorizzare Tipiche di chi ha i capelli rossi o biondi, le efelidi sono una peculiarità importante da non nascondere Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Le lentiggini sono sexy: non serve nasconderle! Il nuovo trend per la bella stagione, infatti, è di ricreare le efelidi attraverso un make-up fresco e ricercato. Ecco i consigli per tutte le donne che le possiedono e le hanno sempre nascoste, e per quelle che, al contrario, le vorrebbero. Come dire: "chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane".

Le lentiggini sono provocate da un accumulo di pigmentazione della pelle che si concentra in piccole macchie diverse per dimensione e colore. Solitamente, sono distribuite in modo disomogeneo su tutto il viso, ma tendono a concentrarsi intorno al naso e sugli zigomi. Molte le considerano un particolare antiestetico, ma se valorizzate adeguatamente si trasformano in un punto di forza del viso. Sono ritornate così in voga che i make up artist tendono a non camuffarle più sotto strati di cipria, ma a inserirle in armonia con il resto del viso. C’è chi addirittura ne disegna appositamente qualcuna per regalare un senso birichino di freschezza.



Per realizzarle esiste un'unica e semplice tecnica. Basta disegnare (senza esagerare) tanti puntini su naso e guance con una matita marrone o color ruggine ben appuntita. Il tutto è da fissare poi con una spolverata di cipria.



E per tutte coloro che desiderano toglierle? Il trucco è molto semplice. Se proprio non vi piacciono, basta usare un fondotinta sheer su tutto il viso in grado di illuminare l’incarnato, ma al contempo minimizzare e nascondere le imperfezioni.



Le lentiggini possono essere ereditarie, oppure comparire a causa dell'esposizione solare. Se proprio non ti piacciono, durante le prime tintarelle è indicato proteggersi bene: evitiamo di abbronzarci nelle ore in cui l’azione dei raggi UV è più forte, cioè tra mezzogiorno e le quattro del pomeriggio,e cerchiamo di proteggere la pelle con una crema adeguata.



Esistono poi, diversi rimedi fai da te che rendono le lentiggini meno evidenti. Ad esempio, il succo di limone è un buon alleato: è sufficiente mettere qualche goccia del suo succo sulla zona interessata per schiarire lentamente le lentiggini. Anche una maschera a base di latte ha un effetto miracoloso perchè l'acido lattico esfolia l'ultimo strato della pelle e rende le lentiggini di una tonalità più tenue. Infine, un altro trattamento da fare durante la bella stagione è un peeling con un impacco di frutta. Questo metodo funziona sia con le lentiggini naturali che con quelle solari ed è un vero toccasana per la tua pelle.