Le virtù del gorgonzola, principe dei formaggi

LE PROPRIETA'– Il gorgonzola è unico per le sue proprietà nutrizionali e antiossidanti, ma anche per le sue intense caratteristiche organolettiche e per la sua digeribilità, è un toccasana per la flora batterica intestinale. E' ricchissimo di vitamina A, B2, B5 e B12 e, ovviamente, di calcio, sodio, magnesio, selenio e fosforo. Si tratta comunque di un formaggio piuttosto grasso, fornisce circa 360 calorie per 100 grammi e va dunque consumato con una certa moderazione.



LA RICETTA: RAVIOLI DI GORGONZOLA CON CREMA DI SPINACI (gentilmente offerta da Il Margutta Ristorarte. Si ringrazia Isabelle Grabau) - Preparare la pasta all'uovo con 300 grammi di farina, 2 uova e acqua q.b. Lasciarla riposare coperta in frigo per 30 minuti circa. Per il ripieno, mettere in una terrina 200 grammi di gorgonzola dolce con 200 grammi di parmigiano e 200 gr di formaggio fresco. Stendere la pasta in una sfoglia sottile e distribuirvi il ripieno, confezionando i ravioli con un diametro di circa 8 cm. Preparare una salsa con 200 grammi di spinaci, insaporiti in padella con 10 grammi di burro e frullati con il resto del formaggio fresco, sala e pepe qb. Lessare i ravioli, scolarli al dente, farli mantecare nel tegame con burro e salvia e servire con la salsa di spinaci, scaglie di pecorino, salvia croccante e qualche gheriglio di noce. LA RICETTA PASSO PER PASSO



IL CONSIGLIO VELOCE - Se non avete voglia di passare troppo tempo tra i fornelli, lo staff del Margutta RistorArte, consiglia di lessare della pasta senza scolarla completamente e sciogliervi il gorgonzola. Servire accompagnandolo a salvia, noce moscata e parmigiano reggiano.