Le star con un diavolo per capello

E che fanno i Vip con i loro capelli? Anche loro non sfuggono alla tentazione di utilizzarli come un vero accessorio moda: per questo finiscono per mettersi in testa idee di tutti i colori. Fino ad avere un diavolo per capello.



LA TRASFORMISTA DEMI LOVATO - La cantante statunitense non trova pace e cambia look ai suoi capelli con una frequenza impressionante. Le sue chiome, per poter brillare nei colori più vivaci, sono prima decolorati e poi tinti.



LA PIASTRA DI FEDERICA PANICUCCI - Capelli lisci all'inverosimile: Federica Panicucci, la bionda conduttrice di Mattino Cinque ha sempre fatto dei capelli il suo segno distintivo. A volte li ha scuriti, altri accorciati, ma la sua chioma è stata sempre ben curata. Per ottenere capelli così lisci e perfetti l'alleata è inevitabilmente una piastra rovente!



LE FORCINE DI JENNIFER LOPEZ - Tirati, stirati, fermati da mollette e forcine, intrecciati, strizzati: più stressati di così non si può. Le acconciature, in particolare gli chignon, sono la pettinatura preferita dalla cantante e attrice, ma oramai adottata da schiere di fan. Per avere capelli così lunghi e fluenti, tanto corposi da creare chignon giganteschi, l'utilizzo di extension o di spugnette è quasi d'obbligo. Lo chignon è tornato prepotentemente sulle passerelle di Alta Moda, come su quella di Renato Balestra ad Altaroma che ha proposto capelli tiratissimi e chignon alla nuca.



E che fare quando i capelli proprio non ce la fanno più? Ce lo spiega Umberto Montini, Ambasciatore Kérastase nel progetto Accademia Roma: “Non si salva nessuna: dalla top model del momento, che gira tra una sfilata e l'altra con continui cambi di look e capelli stressatissimi, alla ragazza piastra addicted che brucia con uno strumento di tortura ai limiti dell'incandescenza la cuticola dei capelli. Non manca nemmeno l'eterna annoiata del suo colore, e quindi si trasforma continuamente dal rame al biondo, dal marrone al nocciola, dalle shatush al bronde e chi più ne ha più ne metta”.



IL SIERO DELLA RESURREZIONE - “Ultimo ritrovato in fatto di ristrutturazione capillare è l'estratto dalla myrothamnusflabellifollius, una pianta proveniente dal Sud Africa, che, anche dopo 10 anni di morte apparente, a contatto con l'acqua ha la capacità di rinascere. Per questo il suo estratto è stata ribattezzato "il siero della resurrezione”. KérastaseThérapiste ne ha fatto tesoro nei suoi laboratori di ricerca ed ha creato il primo trattamento per capelli molto danneggiati e fortemente indeboliti”.



A cura della redazione "Bella più Prima"