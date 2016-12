Le sopracciglia tornano folte e selvagge

07:00 - Tornano protagoniste. Folte e selvagge, purché siano curate. Le sopracciglia saranno protagoniste di questo autunno-inverno. Basta con quelle leggermente disegnate o appena pronunciate. Naturali, sì, ma con carattere. Ben curate e definite. Nel mito degli anni Ottanta. Le sopracciglia sono un aspetto importante per il make-up, incorniciano il viso, decidono il vostro sguardo.



E allora, faranno moda, sia quelle naturali - nel senso di lasciate alla natura del vostro aspetto, seppur “gestite” - che folte e per chi le avesse “sferruzzate” un po’ troppo in precedenza, arrivano anche le matitone specifiche per “infoltire” l’arcata sopraccigliare in modo artificioso ma invisibile, o quasi, a occhio nudo.



Basta scegliere un colore leggermente più scuro rispetto al proprio e seguire il disegno naturale del vostro arco sopraccigliare. Cara Delavigne, top model britannica, in questa tendenza ha decisamente dettato legge. Proprio come fecero per molte dive del cinema anni fa. La stessa Liz Taylor fu una delle prime a proporre delle sopracciglia pronunciate. Le sopracciglia, quindi, dovranno avere una forma piena e corposa. Il colore? Naturale, ma potranno essere anche più scure del colore dei capelli.



È un trend con cui sperimentare alla grande. Nelle passerelle se ne sono viste di ogni modo fino alle consuete ali di gabbiano. Di questo avviso e portate in passerella con molta determinazione, le modelle di Blumarine. Non sono semplicissime da fare in autonomia casalinga, ma con una buona matita o un ombretto, si può provare a procedere. “Nature” per Trussardi e leggermente pettinate per Rebecca Minkoff. Sono folte anche per Chanel, curate ma di carattere così come si sono notate anche all'Haute Couture di Parigi. Sempre folte ma più naturali per Schiaparelli.