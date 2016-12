Lasciati ispirare dai make up delle bellissime di Venezia

Il Festival di Venezia conquista sempre, e non soltanto gli appassionati di cinema, ma anche gli entusiasti per stile e tendenza, look e bellezza. Sotto i riflettori decine di abiti bellissimi, che venivano risaltati da look curatissimi, studiati ad hoc dopo un accostamento tra colori e linee, forme e fantasie. Ecco i consigli degli specialisti di L'Oréal Professionnel per imitarne gli effetti. E sentirvi "dive" e bellissime.



ELISA SEDNAOUI - Per il photocall sulla spiaggia Elisa ha indossato un abito nero lungo e morbido con giochi di trasparenze per una allure sexy e al contempo sofisticata. Per rendere più fresca con un hairlook molto naturale, Sauro Sartorel ha scelto di lasciare i capelli sciolti, ma creando delle leggere ondulazioni dall'effetto messy Un hairlook apparentemente semplice ma con un grande lavoro di texturizzazione del capello.



ELIZABETH BANKS - Parlando con lei e osservando il suo bellissimo vestito a fiori è nata la volontà da parte di Fabrizio Pecoraro di creare un look glamour con onde naturali, disegnate grazie all'utilizzo di Siren Waves di Hollywood Waves. Per realizzare l'hairtsyle Fabrizio ha usato in fase di costruzione il siero in spray bifase Sweetheart Curls di Hollywood Waves e la lacca Infinium Strong per assicurare la tenuta del risultato.



PAZ VEGA - Un look “easy” per un viso meraviglioso. E' bastato un refresh per Davide Andena per L'Oréal Professionnel grazie alla lacca Infinium Light per valorizzare il bob di Paz su un abito da giorno nero a fiori. Il look deciso per il red carpet ha chiari connotati "wet” per un risultato finale pulito, minimal e con personalità. Infatti, su capelli bagnati, è stata utilizzata la mousse nutritiva Spiral Queen di Hollywood Waves per dare struttura e corpo al taglio corto di Paz.



NEGIN MIRSALEHIN - Per il red carpet di Negin, Gregory Demitri ha scelto un raccolto "messy style",quindi molto destrutturato. Per fare ciò ha tirato su i capelli all'altezza della nuca eseguendo dei nodi e usando Crepage de Chignon per poterli poi modellare e successivamente destrutturare.



A cura della redazione "Bella più di prima"