Lady Gaga: il make-up per tutti i palchi del mondo

07:00 - Trasgressiva, eccentrica e ribelle. Trasformista. Così nella vita, così sui palchi del mondo. Lady Gaga è senz’altro la cantante più estrema del globo. Piume, paillettes, nuda, colorata o in nero, con parrucche, caschetti o capelli lunghi. E ancora, bionda platino o nera corvino. Camaleontica ed eccessiva. Non è certo facile identificarla in un look specifico e nemmeno il suo make-up è sempre e ovviamente lo stesso. Anzi.



Occhi sempre marcatamente in risalto, anche per ingentilire il naso pronunciato. Il suo migliore amico è sicuramente l’eyeliner, che usa dalla linea più o meno sottile, sia che si tratti di giorno sia che sia di sera. Dipende dall’occasione, ma quella difficilmente può mancare.



I suoi ombretti sono sempre variopinti, come la tavolozza di un pittore ed è difficile ricordarsela con un marrone chiaro o un fard pesca. Piuttosto un bianco perlato, comunque molto alla moda, oppure predilige colori metallizzati argento. Così come il rossetto, sicuramene metallizzato e possibilmente rosa. Ah, le ciglia sempre rigorosamente folte e lunghe, per uno sguardo magnetico da vera trend setter.