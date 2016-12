Labbra: anche in autunno è chubby stick mania

07:00 - Vellutate, morbide, sensuali. Le labbra diventano sempre più un punto di seduzione. Morbide, definite e… opache, con la matte mania. Prosegue anche per l’autunno-inverno la tendenza delle chubby stick. Matite oversize che colorano e ridisegnano le labbra e si riconfermano accessorio indispensabile del make-up quotidiano a portata di borsetta. Idratanti e colorati, con i chubby stick le labbra risulteranno lucide o matte, in pochi secondi in ogni momento della giornata.



Per Sephora c’è Velvet Matte Lip Pencil – matita labbra velluto: nel suo maxi tubetto, questo rossetto dalla texture cremosa e confortevole apporta alle labbra un colore ultra long lasting. La definizione delle labbra è impeccabile e il colore rimane uniforme e dura per ore e ore. Per Kiko in prima linea c’è Automatic Precision Lip Liner ovvero una matita automatica per contorno labbra con applicatore sfumino e temperino per disegnare la bocca e i suoi contorni con semplicità e rapidità.



La sua è una formula a lunga tenuta, resistente all'acqua, segue il contorno labbra con un tratto preciso e sfumabile dalla coprenza modulabile. La sua funzione è anche quella di migliorare la tenuta del lucidalabbra e rossetti, valorizzando, ovviamente, il disegno delle labbra. Ma c’è anche la Pencil Lip Gloss. Della collezione Navy chic, Pupa propone Miss Pupa Velvet Matt: texture cremosa, fondente e ultra confortevole.



Veste le labbra di un colore pieno matt dall’effetto vellutato. È un rossetto matt a lunga tenuta. Tra gli idratanti spuntano Clinique e Glam Shine Balmy Lip Gloss di L’Oréal per labbra ultramorbide. Per chi invece, basasse la sua scelta sull’intensità del colore ci pensa, tra gli altri, Revlon con Just Bitten Kissable Balm Stain.