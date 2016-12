La frangia è la pettinatura dell’anno

07:00 - Costituisce un piccolo tocco, ma è un grande cambiamento. La frangia è sicuramente un must di questo autunno-inverno. Che possa essere lasciata cadere morbida sugli occhi o laterale a destra o sinistra, sfilata o cortissima. Un piccolo gesto e ogni viso risplende di una luce diversa, nuova. Un vero e proprio ritorno, quello della frangia. Nel suo seppur minimo cambiamento di look, c’è spesso tutta la voglia del cambiamento femminile. I capelli, si sa, sono la prima cosa che si stravolgono quando si ha voglia di novità.

Si “ruba” dalle passerelle di tutto il mondo e dal look delle star: tante sono le proposte che ci arrivano ogni giorno. Certamente si dovrà intonare con il resto del taglio. Per il “caschetto” la frangia pensata da Oscar De la Renta, mentre lunga tanto da coincidere o superare gli occhi, corposa e quasi scolpita è la moda di Richmond e Saint Laurent. Assolutamente grunge, ovvero corta e asimmetrica, su un taglio lungo, per DSquared2. Per chi volesse invece una frangia leggera può far riferimento alle modelle di Emporio Armani.



Una frangetta corta e anteriore per avere uno stile serio e austero, una riga al centro e ben definita per uno stile vintage anni ’70. E il vintage è sicuramente un trend di questa stagione. Inoltre, una frangetta e long bob è indubbiamente uno dei tagli più glamour del momento. Ma nonostante l’idea di femminilità riporti a volte a capelli lunghi, il taglio must del 2015 è il Pixie cut, un po’ più movimento e di volume rispetto all’anno passato, dunque, meno geometrico, ma più ribelle. L’idea è quella di dare movimento al viso e più gentilezza alla frangia e al ciuffo. Cortissimo anche il già corto boyish, come si vede dalle modelle di Carmen Marco Valvo, meglio se con un ciuffo spettinato o con rasatura da un lato.