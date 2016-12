La bellezza naturale di Jennifer Newrkla

07:00 - Giovane e molto bella. Sono un po’ le prerogative di quasi tutte le modelle, sicuramente, ma anche delle giovani attrici di oggi. Di lei non si sapeva granché fino a che non è entrata nelle nostre case, dal lunedì al venerdì, poco prima di cena, su Rete 4.



Stiamo parlando di Jennifer Newrkla, è una new entry nel cast della soap Tempesta d'Amore, viennese, 30 anni la si conosce meglio come Julia Wegener, donna chiave di un intreccio d’amore alquanto fantascientifico, come solo nelle soap opera si può vedere. Julia, anzi, Jennifer ha un viso tondo dai lineamenti morbidi. Pelle pesca e occhi verdi a sottolineare le sue origini austriache.



Basta davvero poco per mettere in risalto il suo sguardo profondo: un marrone leggero per dare profondità e ingrandire, se mai ce ne fosse bisogno, i suoi occhi chiari. Le labbra, che sono spesso lasciate al naturale, un po’ anche dall’esigenza del copione, ma al suo tratto perfetto, suggeriamo un semplice e leggero gloss per evidenziare il suo bel colore naturale.