La bellezza naturale di Amal Alamuddin

07:00 - È stato senz’altro il matrimonio dell’anno. E la nuova signora Clooney, Amal Alamuddin, in poche settimane è diventata la donna del momento. Ammirata, invidiata, è l’icona di questo fine 2014. Bella, semplice e sensuale in ogni occasione. Make-up sempre perfetto, semplice e mai eccessivo, come da giorni e giorni le copertine di tutto il mondo ci fanno vedere. Ma come si trucca Amal Alamuddin in Clooney?

Innanzitutto ha sempre una base del viso naturale e illuminata con fondotinta idratante, che già fa metà dell’opera. Poi utilizza blash leggermente rosato e delicato, completato da smokey eyes nude, così come l’ombretto, per risaltare il suo sguardo mediorientale.



Ciglia con mascara a ingrandire l’occhio e le sopracciglia (vero trend del momento) leggermente marcate, perfette nella loro arcata sopraccigliare. Ma il vero tocco finale è quel rossetto leggermente più rosso del solito, ma sicuramente idratante per esaltarne la morbidezza.