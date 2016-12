La bellezza di Antonia Liskova

07:00 - Bionda dagli occhi azzurri, l'attrice slovacca naturalizzata italiana, Antonia Liskova è la protagonista della nuova fiction di Canale 5 Solo per amore in onda da gennaio. Proprio per il tipo di lavoro, l’abbiamo vista con look molto differenti: capelli corti e sparati con trucco grafico, fino alla versione “nature” in alcune fiction. Agli eventi il suo trucco è di solito molto semplice, i suoi occhi azzurro-verdi non impongono particolari colori e con i lineamenti che ha non è difficile vederla con qualsiasi make-up.



Analizzandola con attenzione, abbiamo notato che le sopracciglia le vanno a definire l’occhio e ad aprire lo sguardo, utilizzando ombretti che vanno dal rosa al turchese, rendendo il suo sguardo profondo, ma soprattutto impreziosendo il colore dell’iride. La bocca, carnosa e non eccessiva, è quasi sempre al truccata naturale, vero must di questi mesi. Al massimo l’abbiamo vista con un leggero punto luce per mettere in risalto la sua forma.