L’olio essenziale di magnolia per una pelle fresca e senza stress

07:00 - Siamo abituati ad associarla al profumo dolce e caratteristico della primavera. In realtà, la magnolia produce un olio ricco di carotenoidi e di provitamina A (eccellenti antiossidanti) ed è molto usata per preparare efficacissimi rimedi naturali. Le prime specie vennero importate dalla Cina. La pianta è, infatti, autoctona dei Paesi dell’Asia Orientale e dell’America del Nord e Centrale.



In Europa è arrivata solo nell’800, ma oggi è diffusissima nei giardini e negli orti degli Italiani. Oltre ad avere molte proprietà antinfiammatorie, soprattutto antifebbrili e respiratorie. Ma il profumo dell’olio essenziale di Magnolia stimola un generale senso di rilassamento, cura lo stress e attenua l’ansia.



A trarne giovamento sono le persone più “aggressive” e che conducono una vita troppo stressante e frenetica. Il profumo dell’olio di Magnolia aiuta ad abbassare la pressione sanguigna e a regolare il ritmo cardiaco. Per ottenere una pelle fresca e setosa, si può provare a miscelare 3 gocce di essenza di Magnolia, 3 gocce di olio essenziale di geraniolo, 3 gocce di essenza di arancia e 50 millilitri di olio di vinaccioli. Spalmare poi questo olio su tutto il corpo e il risultato è assicurato.



Proprio per queste sue proprietà nella cosmesi è molto usato. La magnolia è molto utilizzata per realizzare maschere e creme idratanti: se impiegata sulla pelle dà una piacevole sensazione di freschezza e ha un notevole effetto decongestionante; l'uso regolare della magnolia è particolarmente utile anche contro l'invecchiamento, perché questa pianta gode di proprietà antiossidanti. Se si è stressati, e si arriva a sera dopo una giornata estremamente pesante, non c’è niente di meglio che un bagno caldo in vasca con una decina di gocce di olio essenziale di magnolia per rigenerarsi.