L’olio di oliva, idratazione perfetta

07:00 - È senz’altro uno di quegli elementi base dei consigli della nonna. Usato un tempo un po’ per tutto, l’olio di oliva rimane ingrediente indispensabile nelle nostre credenze. Sia a tavola, che nella cosmesi. Effettivamente per il corpo svolge un compito importante per la sua cura e bellezza. E se i fenici lo battezzarono l’oro liquido, ci sarà un perché. In realtà ce n’è più di uno. Già allora l’olio di oliva veniva usato per ammorbidire la pelle e donare lucentezza ai capelli.



Studi un po’ più recenti ne sottolineano ed evidenziano comunque le sue infinite proprietà. Inoltre, i suoi grassi sono molto simili al sebo della pelle per questo ne è anche molto affine, trasformandolo in un ottimo antiage. L’olio di oliva è infatti ricco di vitamina E, che contrasta i radicali liberi, maggiori responsabili del processo di invecchiamento; la vitamina A, la squalene, che penetra negli strati più profondi della pelle e va a riformare il filo idrolipidico, rigenerando la pelle. Inoltre, alcuni dei suoi grassi insaturi prevengono disturbi della pelle, tra cui eczema, acne, psoriasi e pelle secca.



Nella cosmesi i prodotti come saponi e i prodotti detergenti a base di olio d’oliva hanno un’azione idratante, emolliente e anti-infiammatoria. Sono quindi consigliati in caso di pelle secca o nei casi di dermatiti allergiche da contatto e per la pelle dei neonati. Per il corpo esistono poi impacchi, maschere e creme dopo-bagno, o per il viso creme e maschere idratanti, molto efficaci contro le rughe.



Se viene usato per i massaggi, l’olio di oliva, dona luminosità alla pelle, evidenziandone un aspetto rilassato e tonificato. Ottimo per i capelli e le unghia di cui rafforza la cheratina. Protegge i capelli dallo smog e irrobustisce il bulbo evitandone la caduta. Tra le altre cose, l’olio d’oliva è ovviamente usato ampiamente per i prodotti fai da te, tra cui anche come struccante.