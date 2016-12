L’arte di dosare i colori

07:00 - Oggi impareremo insieme a dosare il colore perché una delle regola del make-up è non esagerare mai: avere una manina leggera sembra facile, invece non lo è, provare per credere. Quindi oggi ci dedicheremo a come miscelare i giusti toni del trucco sui vostri bei visini, ricreando un make-up di grande effetto, ma molto veloce e pratico.



Come prima cosa applicate sul viso un fondotinta fluido, molti mi chiedono la differenza tra il fondotinta fluido e quello compatto: semplice, il fluido è molto più leggero e impalpabile e, se non avete grossi problemi di pelle, anche in questo periodo dell’anno è ideale. Il fondotinta fluido corregge i rossori della pelle e dà un effetto molto naturale al viso.



Stendetelo su tutto il viso con i polpastrelli, poi applicate l’illuminante su tutto il contorno occhi, sopra e sotto, e poi applicate una terra in due colori su: occhi, zigomo, guancia e mento. Su tutta la palpebra stendete un ombretto in crema color terra e anche nella rima ciliare inferiore, poi aggiungete un tocco di ombretto chiaro, sempre in crema, anche sotto le sopracciglia, servirà a dare luce. Gli ombretti in crema possono tranquillamente sostituire le matite per gli occhi, perché sono molto duttili e si stendono con gran facilità. Ora applicate una matita marrone sotto l’occhio e il mascara nero volumizzante sulle ciglia. Sulle labbra stendete una matita rossa e un rossetto corallo.