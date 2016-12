Kim Kardashian look curato e intenso

07:00 - Non ha certo bisogno di presentazioni. La regina dei reality Usa è Kim Kardashian, bella e curvy, esageratamente curvy, come si è fatta recentemente vedere sulle copertine e nel mondo della rete. Che il suo lato b sia famoso è indiscutibile, a differenza di quanto facciano, invece, discutere le sue foto di nudo recenti.

La moglie del rapper Kanye West è sfrontata ed eccessiva. Così come anche nel suo beauty look. L’abbiamo vista in ogni modo, anche senza ciglia o con ciglia folte. Diciamo che, orientativamente, avendo la carnagione scura, i colori che le stanno meglio sono i colori pastello.



Perfetti per i colori mediorientali chi ha quella splendida pelle olivastra. Non è un caso che per le occasioni più importanti i suoi ombretti vadano dal ghiaccio all’arancio e sfumati sopra l’immancabile matita nera, che le approfondisce lo sguardo. Arancio o rosa anche per il fard, mentre per il rossetto Kim gioca spesso tra il nude e il rosso acceso, portato spesso con i capelli all’indietro o la coda di cavallo.