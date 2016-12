Ivana Spagna ci racconta il suo rapporto con la bellezza

Sognava di fare la ballerina ma con Easy Lady e Call me è arrivata a battere anche Madonna e Michael Jackson. È stata scelta da Elton John per la versione italiana di The Circle of Life, tema del Re Leone. Pippo Baudo l'ha voluta a Sanremo, dove nel 1995 ha incantato tutti con la sua Gente come noi. Occhi azzurri (dolcissimi) e timbro avvolgente, è fra le voci italiane più belle in assoluto. Tornata da poco (con successo anche fra i giovanissimi) alla dance è prossima ai 30 anni di carriera.

Ivana, se dico bellezza qual è la prima cosa che ti viene in mente?

L'anima, per me bellezza è sinonimo di bontà. Se poi intendi fisicamente, la luce degli occhi. Forse sono presuntuosa ma riesco davvero a capire chi ho di fronte dallo sguardo.

Sei sempre bellissima e in formissima. Come fai?

Tutti i giorni dieci minuti di vogatore, un quarto d'ora sull'ellittica, venti minuti di tapis roulant e addominali, per il fisico non c'è chirurgia che tenga. E poi tantissimi integratori, come la vitamina c, il magnesio e il selenio. Alla mia età se non fai così la forza di gravità ti frega (ride).

Tu con molta onestà non hai mai nascosto il rapporto con la chirurgia estetica. Primo intervento a 16 anni.

Sì, ho rifatto il naso, anche se poi l'ho dovuto ritoccare altre due volte. Sai che naso e orecchie crescono tutta la vita? Sarà perché siamo tutti bugiardi…

Quindi posso dire che sei assolutamente pro chirurgia.

Certo, specialmente quando il difetto diventa complesso. Da ragazzina uscivo con le mie cuginette e mi nascondevo dietro una collezione di occhiali grossi come ombrelloni. I miei genitori pur non avendo soldi mi fecero operare, dandomi dopo la vita il loro secondo regalo più grande. Per risparmiare mi feci bastare l'anestesia locale, sentendo per tutto il tempo il professore dirmi "dai piccolina abbiamo quasi finito", non lo dimenticherò mai. Il giorno dopo però senza quella proboscide, nonostante fossi tutta tumefatta, mi sentii finalmente Miss Mondo.