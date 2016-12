Incarnato perfetto: fondotinta, BB o CC cream?

07:00 - Il fondotinta è un cosmetico fondamentale per ottenere un trucco perfetto: ne esistono di diversi tipi e di diverse texture. Da qualche anno a questa parte, però, il mondo della cosmesi ci propone la BB Cream e la CC Cream, prodotti in grado di soddisfare le esigenze del nostro viso e della nostra pelle. La scelta dell'uno rispetto all'altro dipende dall'effetto che si vuole ottenere e dalle imperfezioni che vogliamo nascondere. I tre cosmetici hanno alcuni aspetti in comune, ma sono un po' diversi tra loro.

Il fondotinta è sicuramente il più diffuso in commercio. La sua funzione è di uniformare il colorito della pelle, coprirne imperfezioni e renderla più levigata. L'unica difficoltà di uso sta nella scelta della nuance più appropriata e più vicina al nostro incarnato: se è troppo scuro o troppo chiari si rischia uno sgradevole effetto maschera. Ne basta un leggero strato per un trucco a prova di make-up artist.



Idratante, illuminante e protettiva la BB Cream, ovvero Blemish Balm (“balsamo per le imperfezioni”) è un prodotto che ha l'obiettivo di perfezionare la nostra pelle e renderla più bella. La sua popolarità, quindi, è dovuta al fatto che garantisce lo stesso risultato di un fondotinta, ma con gli stessi vantaggi di una crema idratante e di un primer messi insieme. È importante scegliere la BB cream in base al proprio tipo di pelle, mista, normale o secca. Ultimamente fanno capolino anche quelle da spalmare su tutto il corpo, per esempio, per le fan delle gambe perfette, è stata inventata una soluzione che perfeziona la pelle di queste zone, camuffa le vene in evidenza e copre i piccoli segni del tempo.



La CC Cream ovvero Color Control Cream è, invece, l'evoluzione della BB Cream. Nata in Corea è un vero e proprio perfezionatore dell'incarnato: si fonde con qualsiasi tonalità di pelle ed è perfetta per chi ama il make-up al naturale. Ne esistono di vari colori: quelle verdi attenuano i rossori mentre le rosa e viola contrastano le pelli spente. Realizzate a base di oli, le CC Cream servono per dare omogeneità alla pelle del viso, livellandone le imperfezioni, ma senza cambiarne la tonalità. Al contrario della BB cream non possono sostituire il tradizionale fondotinta, ma, eventualmente, come base omogenea sotto di esso: a seconda delle esigenze di ogni donna, agiscono sulla tonalità della pelle la pelle e la rendono più vivace.