Ilary Blasi osa con il make-up

07:00 - Possiamo dire che lei è una che… osa. Il suo viso certo glielo permette. Le occasioni, anche. Abbiamo visto Ilary Blasi effetto nature allo stadio quando va a vedere le partite della sua dolce metà, Francesco Totti. L’abbiamo vista ospite di trasmissioni televisive, con make-up brillantinati. Con capelli raccolti e trecce a spina di pesce.





Ilary Blasi cambia spesso, come il suo look ad ogni puntata de Le Iene. Il suo è decisamente uno stile giovane e fresco, sempre fashion e anche molto imitato dalle più giovani. Il fondotinta è sempre medio-chiaro, dalla texture leggera e idratante. I blush sono illuminanti per valorizzare i lineamenti.



Così, per valorizzare il colore degli occhi di un blu particolarmente intenso, i make-up artist utilizzano per lei ombretti bianchi o dorati, con ombreggiature di uno o più toni più scuri. Per rendere gli occhi più profondi c’è ovviamente la matita nera (applicata dall’interno). Le sue labbra sono un altro punto su cui puntare, la scelta, per un equilibrio e per non strafare, ricade sempre su colori nature e non troppo appariscenti.