Il trucco perfetto per l’occhio infossato

07:00 - Una volta un make-up artist mi ha detto che ho l’occhio infossato, “l’occhio alla Valeria Mazza” ha aggiunto. Ho l’occhio infossato, d’accordo, ma non sono la sola, come me anche la Mazza e molte altre donne hanno la palpebra prominente e la domanda sorge spontanea: come lo dobbiamo truccare? “Bisogna solo imparare a valorizzare la palpebra” disse il saggio.





Ecco allora un trucco perfetto che mette in risalto i nostri allegri occhi infossati. Stendete il primer e il fondotinta a lunga tenuta, per trovare il colore adatto al vostro incarnato mischiate diversi tipi di fondotinta su una tavolozza con un pennello. Ora applicate il correttore tamponando sulle imperfezioni della pelle che volete coprire. Fatelo sempre dopo aver steso il fondotinta.



Applicate un velo di cipria su tutto il viso e passate alla matita viola: fate una riga sopra l’occhio, alzandola verso la fine, poi sfumatela con un pennellino. Tenete l’occhio aperto quando fate questo passaggio, per evitare che la riga cada verso il basso. Applicate un ombretto viola su tutta la palpebra e, con l’ombretto bianco iridescente, create il punto luce al centro della palpebra. Poi applicate un ombretto bianco opaco sulla parte alta dell’occhio, mentre l’ombretto viola servirà a scurite la parte inferiore.



Applicate un po’ di mascara volumizzante e delineate le sopracciglia con una matita. Sulle labbra stendete una matita neutra, un rossetto in tinta e un gloss trasparente.