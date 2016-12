Il trucco perfetto per chi ha la pelle chiara

07:00 - Spesso le mie amiche e le ragazze che incontro mi chiedono cosa bisogna fare per avere una bella pelle e io rispondo sempre che, prima di tutto, è fortuna, ma poi ci sono anche fattori contingenti come: mangiare bene, cercare di non stressarsi e fare movimento fisico. Il trucco è chiaro che aiuta, ma, in questo caso, non fa miracoli. Se avete la pelle molto chiara, come la mia, e volete farla risaltare, ecco un nuovo make-up che fa al caso vostro.

Disegnate le sopracciglia con una matita con mina in polvere, per assicurarvi la tenuta e applicate un ombretto argento su tutta la palpebra, poi aggiungete un ombretto oro verso l’alto. In questo make-up dovrete stendere due diversi tipi di eyeliner nero: quello con il pennello più grosso sotto e quello più fine sopra, poi applicate il mascara nero sulle ciglia e l’illuminante sotto l’occhio.



L’ombretto steso sopra l’illuminante renderà il trucco molto più luminoso. Con un pennello abbastanza largo applicate ora l’ombretto argento sotto l’occhio, sopra l’illuminante, e stendete il mascara marrone volume estremo solo sulle ciglia inferiori. Applicate un velo di cipria rosa luminosa su tutto il viso e passate alle labbra, dove applicherete una matita per occhi magenta. Le matite per occhi si possono usare anche per definire le labbra, dipende dal colore, però. Dopo la matita aggiungete un rossetto viola e un tocco di gloss su tutte le labbra. Ultimo trucco: aggiungete la matita per occhi magenta che anche all’interno dell’occhio.