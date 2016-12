Il trucco del Natale è sempre lo smokey eyes

07:00 - Dicembre, il mese più festivaliero dell’anno è appena iniziato e voi non potete non esserne felici. Per molti dicembre è il mese più bello dell’anno, le luminarie delle città si accendono a festa e la magia del Natale pian piano ci travolge. Iniziano le cene natalizie con i colleghi e gli amici e molti vorrebbero cambiare Stato, ma a me piace così tanto. Se anche voi come me amate questo periodo dell’anno, ecco qualche suggerimento utile in vista di tutti questi impegni natalizi: se siete amanti dello smokey eyes, ma siete stufe del solito nero, accomodatevi belle fanciulle, guardate un po’ che sorpresa.

Come prima cosa applicate l’illuminante e la cipria nella parte inferiore dell’occhio, il fondotinta lo stenderemo in seguito, questo passaggio impedirà all’ombretto di sporcare il viso. Applicate ora una matita nera all’interno dell’occhio e sopra tutta la palpebra, creando una macchia di colore intensa, poi sfumatela con un pennellino, aggiungete l’ombretto viola sopra e sotto l’occhio e un tocco di ombretto bianco al centro della palpebra, per dare luce.



Applicate in maniera molto generosa il mascara nero sulle ciglia e passate al fondotinta resistente. Come dicevo prima, anche se vi sembrerà strano- per questo tipo di make-up è consigliabile truccare prima gli occhi e poi stendere la base. Ora applicate un tocco di fard rosa in polvere sulle guance e passate alle labbra: stendete prima l’illuminante, che vi servirà a renderle più carnose, poi applicate la matita contorno labbra fucsia e il rossetto in tinta.