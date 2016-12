Il nude look della Canalis alle sfilate

07:00 - Se da una parte si parla esclusivamente di George Clooney e Amal Alamuddin, dall’altra non si smette di parlare di Elisabetta Canalis, ex fidanzata dell’attore-regista hollywoodiano e da pochi giorni sposata con il dottore americano Brian Perri. La bella showgirl sarda non poteva mancare alla Milano Fashion Week. Non smette di raccontarci del suo matrimonio, anche nei dettagli della prima notte. O del vestito del matrimonio messo all’asta per beneficienza.



Senza il neo marito, tornato in America per motivi di lavoro, è stata ospite alla presentazione della collezione di Maria Grazia Severi. Bella, nel suo vestitino nero con spalline lavorate e tacchi altissimi. Un’acconciatura con scalatura centrale e make-up super trendy: delicato e leggero a sottolineare i suoi tratti perfetti.

Ovviamente la bella Canalis, come la maggior parte delle celebrities in questo periodo, predilige il nude look, con un tratto di matita nera a delineare gli occhi da cerbiatto, e un velo di rossetto color carne sulle labbra. Anche per lei, come la neo moglie di Clooney, sopracciglia folte.