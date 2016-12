Il “nude” e l’importanza dei correttori

07:00 - Con la tendenza “nude” cambiano le priorità del make-up. Ciò di cui proprio non si può fare a meno, oltre a creme che illuminino il viso, sono i correttori. Leggeri, così come il trucco che si andrà a mettere sul viso. Ma essenziali. Molto facili da utilizzare, questo cosmetico può essere applicato, oltre che sulla zona del contorno occhi, anche su tutto il viso.



Il vantaggio, così come suggerisce il suo nome, è la correzione di piccole imperfezioni e inestetismi della pelle come le discromie, acne o le comunissime occhiaie. Che siano più o meno coprenti o illuminanti, sono sempre più frequenti i tipi di soluzione che possiamo trovare in commercio.



Tra le creme si può trovare Absolue Extract Elisir di Lancôme, per rigenerare e rinnovare la pelle e questa lozione di bellezza è un vero e proprio siero rigenerante basato su cellule native di Rosa Lancôme, che promette splendore per la pelle, che appare luminosa, uniforme e densa, come trasformata. O se si preferiscono gli stick, anche qui ce ne sono di ogni gusto e prezzo, oltre ai colori per ogni nuance del viso.



Se invece si cerca qualcosa che illumini il viso, non si può fare a meno di nominare un grande classico: Touche Eclat di Yves Saint Laurent. La Wild Edition, ispirata al celebre motivo leopardato, caro alla maison. Tra le penne illuminanti, anche Flawless Finish Correcting e Highlighting Perfector, di Elizabeth Arden da portare per nascondere le rughe sottili e rossori.



Per chi ha Imperfezioni localizzate anche molto marcate: occhiaie profonde, macchie, angiomi, vitiligine, segni di cicatrici e bruciature, c’è Dermablend Stick Correttore di Vichy, con una copertura molto elevata e resistente all’acqua per pelli sensibili. In tubetto e per tutto il viso, per un prodotto più naturale ed economico, c’è il CC correzione ideale di Bottega Verde, per un trattamento con estratti di viola e di riso.