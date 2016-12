Il make-up perfetto per le spose d’inverno

07:00 - Ci si può sposare nella stagione fredda? Molti generalmente scelgono il caldo, anche perché la sposa si può così sbizzarrire con abiti scollati e sandali di vario tipo, ma c’è invece qualcuno che ha deciso di sposarsi in autunno, andando assolutamente controtendenza, come mia cugina. Germana mi ha chiesto un consiglio e insieme abbiamo deciso il look, abbiamo optato per un make-up leggero, ma di carattere, come quello che sto per proporvi.



Prima di tutto stendete sul viso un primer che opacizza la pelle, per assicurare una lunga tenuta al trucco, poi stendete il fondotinta e l’illuminante sopra e sotto l’occhio. Applicate ora la cipria compatta con il pennello e un fard in crema rosa sulle guance. Per evitare che i baci dei parenti vi tolgano il trucco, sovrapponete al fard in crema un fard in polvere dello stesso colore. Applicate la matita nera sopra e sotto l’occhio poi fate dei piccoli puntini nella parte inferiore e sfumateli con un pennello.



Ora aggiungete un ombretto prugna nell’angolo esterno dell’occhio e un ombretto rosa da solo nel centro della palpebra. Avete bisogno di ritoccare il make-up? Ovviamente sì, quindi portate sempre con voi cottonfioc, un illuminante e una matita per occhi. Un tocco di mascara nero sulle ciglia e sulle labbra un rossetto rosa, per avere un effetto lunga tenuta, tamponatelo prima con una velina poi applicate la cipria con un piumino di velluto direttamente sulle labbra. Ora stendete la matita contorno labbra rosa e di nuovo il rossetto e… figli maschi.