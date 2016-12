Il make-up perfetto per le bionde

07:00 - Anche voi come me siete bionde e vorreste un trucco un po’ meno scontato? Adorate l’occhio molto truccato, ma preferireste uno smokey eyes non tradizionale? Preparatevi a una vera rivoluzione del vostro sguardo, perché oggi supereremo ogni limite. Preparate la pelle al trucco con un primer da stendere su tutto il viso, poi passate al fondotinta. Per una buona tenuta del trucco stendete il fondotinta sopra il primer, picchiettando con le dita.

Ora applicate l’illuminante, che diventa fondamentale per creare i giusti punti luce, quindi picchiettatelo con i polpastrelli sul contorno occhi, steso invece sulle labbra farà da ottima base al rossetto. Prima di applicare gli ombretti stendete una matita nera morbida sulla palpebra e sfumatela con un pennello, poi applicate, e qui vi stupirò, un ombretto glitterato nero.



L’ombretto glitterato si può usare a tutte le età, il madreperlato invece può evidenziare le rughe, quindi non abbiate paura di sembrare fuori tempo. Ora stendete la matita nera sotto l’occhio, sfumatela con un pennellino e applicate di nuovo l’ombretto nero glitterato sulla parte superiore e inferiore dell’occhio, poi stendete il mascara in grande quantità sulle ciglia superiori e inferiori (se piegate lo spazzolino sarà più semplice applicarlo).



Completano il nostro make-up di oggi un fard rosato e una matita contorno labbra neutra con rossetto in tinta. E ricordate, belle bionde, che quando avete un occhio molto truccato è necessario avere sempre labbra molto naturali.