Il make-up perfetto per la neve

07:00 - Si avvicina il freddo, quello bello e secco dell’inverno di montagna. Con relative nevicate. E allora, con l’avvicinarsi al Natale, qualcuno penserà anche di scatenarsi sulle piste da sci. Per il trucco da neve ci sono consigli utilissimi. Via tutto ciò che è troppo appariscente e molto visibile. Da eliminare, quindi, il trucco pesante e ombretti vistosi e perlati. Un ombretto eccessivo farà risaltare l’occhio anche a fine giornata, quando sarete stanche e provate dalla giornata di sport.

Per la base si potrà prendere un fondotinta molto leggero, meglio se una crema colorata, questo per rendere la pelle ancora più idratata, essenziale quando la si espone a basse temperature. Il fondotinta deve essere molto leggero, per due motivi fondamentali. Il primo, perché si rischia di trovarselo ovunque: su tuta, guanti etc. Inoltre, come si può notare facilmente, la luce del mattino riflessa sulla neve lascia risaltare le discromie del viso per cui il colore del cosmetico dovrà essere molto simile a quello del colorito. Per evidenziare gli occhi, invece, si può usare un mascara, rigorosamente waterproof o un eyeliner molto leggero.

Niente ombretti pesanti decisamente non adatti a una giornata di sport. E infine, le labbra. Colorate, fosforescenti o nature. Le labbra è la parte più delicata al freddo, per questo dovranno essere costantemente idratate: via di gloss e burrocacao, in base all’effetto che si preferisce. Meglio evitare invece i rossetti troppo eccentrici e poco “grassi” per essere applicati più volte. E poi, anche il colore, non si addice alle piste, meglio l’estremo di un fluorescente o l’effetto nature. Piccoli e pratici, in tubetti o stick, possono essere inseriti in tasca anche della tuta da sci pronti all’occorrenza.